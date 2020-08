Zeugen gesucht Radfahrer kollidiert mit Kleinkind und fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

Ein männlicher Radfahrer, circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, mit schlanker, sportlicher Figur, kollidierte am Montagnachmittag, 10. August, gegen 17.30 Uhr, mit einem dreijährigen Mädchen, das mit seiner Mutter und der Oma in der Oberen Regenstraße in Regensburg spazieren ging.