Die Polizei ermittelt Erpresserschreiben an Arztpraxis geschickt – Verdächtige bei der Geldübergabe festgenommen

In einer Arztpraxis im Landkreis Regensburg ging vergangene Woche ein Erpresserschreiben ein. Bei der Geldübergabe nahmen Spezialeinsatzkräfte eine Frau fest. Sie und ein weiterer Mann müssen sich nun strafrechtlich wegen Erpressung verantworten.

Landkreis Regensburg. Vergangene Woche ging bei einer Praxis im östlichen Landkreis Regensburg ein Erpresserschreiben ein. Darin wurde Geld gefordert, ansonsten würde die Praxis zerstört werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Am Freitagabend sollte die Geldübergabe stattfinden. In den Abendstunden erschien eine 38-Jährige aus dem Landkreis Regensburg und versuchte, das bereitgelegte Geld abzuholen. Unter Führung der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg nahmen Spezialeinsatzkräfte die Frau dabei fest.

Im Zuge der Ermittlungen richtete sich ein weiterer Tatverdacht gegen einen 36-Jährigen, der ebenfalls im Landkreis Regensburg wohnt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Wochenende konnten Beweismittel und Rauschgift sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der Erpressung strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt werden, dauern an.