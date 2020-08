Hinweise erbeten Unbekannte beschmieren Garage mit Graffiti

Im Zeitraum von Sonntag, 9. August, 13.15 Uhr bis 19.30 Uhr, brachten unbekannte Täter an einer Garage in einem unbewohnten Anwesen in Oppersdorf in Lappersdorf einen circa 40 mal 40 Zentimeter großen Schriftzug „F T P“ an.