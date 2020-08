Zeugen gesucht Umfallender Telefonmast führt zu Verkehrsunfall in Pettenreuth

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Vermutlich im Laufe des Montages, 10. August, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen Telefonmasten, der sich neben einem Feldweg circa 400 Meter hinter der Schule in Pettenreuth in Bernhardswald befindet. Durch den Anstoß brach der Holzmasten an und stand in Folge schief.