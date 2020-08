Streit eskaliert 23-Jähriger wirft mit Bierdose um sich und trifft Fahrzeug

Am Montag, 10. August, gegen 23 Uhr, kam es in der Rodinger Straße in Cham zu einem Streit innerhalb einer Gruppen von sechs Personen im Alter von 17 bis 30 Jahren. Im Laufe dieser zuerst verbalen Auseinandersetzung beleidigte ein 23-jähriger Landkreisbewohner seinen ebenfalls 23-jährigen Kontrahenten aus dem Landkreis Regen und warf dann eine Bierdose in dessen Richtung.