13.000 Euro Schaden Autofahrerin sieht von links kommendes Fahrzeug und biegt trotzdem ab – vier Personen leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Vier leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von circa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 10. August, gegen 20 Uhr, in Nittendorf an der Einmündung der Kreisstraße R14 in die Staatsstraße 2660 ereignete.