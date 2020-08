20.000 Euro Schaden 72-Jähriger gerät mit seinem BMW auf die Leitplanke und muss ins Krankenhaus

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 72-Jähriger aus Viechtach befuhr am Montag, 10. August, um 17.15 Uhr, mit seinem BMW die Bundesstraße B85 in Roding und wollte auf Höhe Altenkreith in eine Parkbucht abbiegen, geriet dabei aber auf die Leitplanke und kam in einem Gebüsch zum Stehen.