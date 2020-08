Zeugen gesucht Kradfahrer weicht Traktor aus, stürzt in der Wiese und verletzt sich mittelschwer

Foto: 123rf.com

Ein 26-jähriger Michelsneukirchner befuhr am Montag, 10. August, um 16.32 Uhr, mit seinem Traktor mit Heuballenpresse die Staatsstraße 2146 von Völling kommend in Richtung Falkenstein. Auf Höhe Schellmühl wollte er mit seinem schweren Gefährt nach links in eine Wiese einbiegen. Dies übersah ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Donaustauf und überholte das Traktorgespann.