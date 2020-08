Zeugen gesucht Auto in Regensburg in Brand gesetzt – Brandermittler gehen von vorsätzlicher Tat aus

In der Nacht zum Sonntag, 9. August, brannte in der Schlesierstraße in Regensburg ein Auto. Die Kriminalpolizei Regensburg geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.