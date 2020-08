Elektrowaren geklaut Radelnder Einbrecher schlägt Schaufensterscheibe ein

Am Montag, 10. August, radelte eine unbekannte Person die Landshuter Straße in Regensburg entlang und schlug bei einem Elektrogeschäft die Scheibe ein. Mit Elektrowaren flüchtete der Radler oder die Radlerin. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht nach dem rabiaten Radler oder der rabiaten Radlerin.

Regensburg. Am Montag, gegen 3.30 Uhr, schlug eine unbekannte Person in der Landshuter Straße 68 eine Schaufensterschreibe ein. Aus dem Elektrogeschäft entwendete die Person elektronische Waren im Wert von etwa 1.200 Euro. Die Schaufensterscheibe wurde zerstört, wodurch ein Sachschaden von mindestens 400 Euro entstand. Schließlich flüchtete die Person in Richtung Hornstraße. Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zu dem dreisten Dieb beziehungsweise der dreisten Diebin.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/ 5062888 um Zeugenhinweise zu der Person, die wie folgt beschrieben wurde: circa 1,80 Meter groß, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose, Tuch vor dem Gesicht, unterwegs auf einem Mountain-Bike, führte eine Tasche mit.