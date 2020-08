Weiterfahrt untersagt Audi-Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss durch Cham

Am Sonntag, 9. August, um 18.44 Uhr, wurde ein 21-jähriger Audi-Fahrer in Ried am Pfahl in Cham durch Polizeibeamte der PI Cham einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von etwas über 1 Promille ergab.