Schlechter Witz 16-jähriger Scherzkeks missbraucht Notruf und meldet vermeintliche brennende Person

Foto: 123rf.com

Einen schlechten Witz erlaubte sich ein Scherzkeks am frühen Sonntagabend, 9. August. Über Notruf teilte er mit, dass in Lappersdorf-Kareth eine Person brennen würde. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst konnten an der vermeintlichen Einsatzstelle allerdings keine Feststellungen machen.