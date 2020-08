Polizei ermittelt Pärchen klaut versperrtes Fahrrad und wird auf frischer Tat ertappt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Sonntag, 3 Uhr, wurde in der Prüfeninger Straße in Regensburg ein Pärchen beobachtet, das sich an einem versperrten Fahrrad zu schaffen machte. Nachdem sie das Fahrradschloss geknackt hatten und das Fahrrad abtransportierten wollten, wurden sie festgenommen und zur PI Regensburg Süd verbracht.