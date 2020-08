Schnapsflaschen zurückgelassen Ruderboot der Wasserwacht Etterzhausen geklaut und Party gefeiert

Foto: Hoppe/123rf.com

Das Ruderboot der Wasserwacht Etterzhausen, das an der Anlegestelle in der Naab mit einer Kette gesichert war, wurde am zurückliegenden Wochenende durch unbekannte Täter entwendet und offensichtlich für ein Saufgelage zweckentfremdet.