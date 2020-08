Fahrzeug sichergestellt Polizei zieht BMW aus dem Verkehr – Gewindefahrwerk und Auspuffanlage nicht zugelassen

In Roding wurde am Sonntag, 9. August, in den Abendstunden ein BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Pkw wurden ein Gewindefahrwerk sowie eine Auspuffanlage verbaut, deren Zulässigkeit nicht nachgewiesen werden konnte.