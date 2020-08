Schwer verletzt Radfahrer stürzt wegen seines Jutebeutels

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 8. August, zog sich ein 35-jähriger Radfahrer in Regensburg schwere Gesichtsverletzungen zu.

Regensburg. Im Stadtteil Steinweg verfing sich sein mitgeführter Jutebeutel in den Speichen und führte so den Sturz des Regensburgers herbei, der mit dem Gesicht auf der Straße aufschlug. Schwer verletzt – unter anderem ausgeschlagene Zähne – musste er in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert werden.