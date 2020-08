Zeugen gesucht 77-Jähriger und seine Ehefrau stürzen mit dem Moped und werden verletzt

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Freitag, 7. August, um 16.28 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße R12 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 77-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Kreisstraße R12 von Gebelkofen in Richtung Obertraubling. Auf dem Sozius des Mopeds fuhr die Ehefrau des 77-Jährigen mit. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 77-Jährige mit seinem Moped auf die rechte Bordsteinkante, schrammte mehrere Meter an einem Zaun entlang und stürzte zu Boden.