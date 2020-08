Bremsen liefen heiß 54-jähriger Landwirt kann seinen brennenden Traktor löschen

Am Samstagnachmittag, 8. August, gegen 13.45 Uhr, wurden die Feuerwehren Dietfurt, Breitenbrunn und Griesstetten zum Brand eines Traktors nahe Griesstetten alarmiert.

Dietfurt. Beim Eintreffen am Einsatzort konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Der Brand war durch den 54-jährigen Landwirt bereits selbst abgelöscht worden. Durch eine heiße Bremse hat sich darauf gefallenes Stroh entzündet, welches aber schnell gelöscht war. An der landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.