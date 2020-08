Unfall in Undorf Leiter rutscht weg – 60-Jähriger stürzt mehrere Meter ab

Bei Baumschneidearbeiten kam die aufgestellte Leiter ins Rutschen, sodass der darauf befindliche 60-jährige Mann aus einer Höhe von drei bis vier Metern zu Boden stürzte.

Nittendorf. Er zog sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu, wurde aber durch den verständigten Rettungsdienst vorsorglich in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 7. August, gegen 11.30 Uhr, in Undorf.