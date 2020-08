Unfall in Sinzing Motorradfahrer (24) prallt gegen Pflanztrog und zieht sich tödliche Verletzungen zu

Foto: 123rf.com

Tödliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer, der am Samstag, 8. August, kurz vor 23 Uhr, in Sinzing den Minoritenweg in südlicher Richtung befuhr.