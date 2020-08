Schürf- und Kratzwunden Nachbarn geraten derart aneinander, dass die Polizei anrückt

Am Donnerstagabend, 6. August, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtbereich von Waldmünchen zu einer massiven Streitigkeit zwischen den Bewohnern zweier Wohnungen, in deren Verlauf mehrere Personen verletzt wurden.