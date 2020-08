Betrunken 21-Jähriger „leiht“ sich Motorrad und baut Unfall

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 6. August, gegen 20.35 Uhr, nahm ein Gast einer Privatfeier ohne Einverständnis des Besitzers dessen Motorrad und fuhr damit weg. Bereits nach kurzer Fahrt verunfallte er in Gleißenberg in einer Rechtskurve.