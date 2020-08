Zeugen gesucht Unbekannte setzen zwei Mülleimer in Brand

Am Donnerstag, 6. August, gegen 1 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in Wenzenbach im Jahnweg bei der dortigen Grünanlage zwei Mülleimer in Brand gesetzt, die dadurch komplett unbrauchbar wurden.