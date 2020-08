Unfall in Tegernheim VW-Bus übersehen – Radfahrerin leicht verletzt

Am Donnerstag, 6. August, 19 Uhr, war eine 22-Jährige aus Oberbayern mit ihrem Fahrrad auf dem Donau-Rad-Wanderweg im Bereich der Donaustraße in Tegernheim unterwegs, als es zum Unfall kam.

Tegernheim. Sie fuhr in Richtung Passau, als sie die Einmündung der Donaustraße erreichte, und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigen Regensburger, der mit seinem VW-Bus in Richtung des Donaudammes unterwegs war. Die Fahrradfahrerin prallte mit ihrem Rad gegen die Fahrertür des Fahrzeuges und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad um am PKW entstand jeweils nur ein geringer Schaden.