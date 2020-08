Häuslicher Unfall 55-Jähriger stürzt bei Dacharbeiten an seinem Holzschuppen kopfüber aus zwei Meter Höhe

Bei Arbeiten am Dach seines Holzschuppens verlor ein 55-jähriger Mann am Donnerstag, 6. August, um 13 Uhr, in Nittendorf das Gleichgewicht und stürzte kopfüber aus circa zwei Meter Höhe zu Boden.