Blutentnahme angeordnet Alkoholisierter 23-Jähriger fährt Hofeinzäunung an, flüchtet zunächst und stellt sich dann

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird sich ein 23-jähriger Autofahrer verantworten müssen, der am Donnerstag, 6. August, kurz vor 6 Uhr, in Pollenried in Nittendorf die Hofeinzäunung einer Firma anfuhr und dann zunächst die Flucht ergriff.