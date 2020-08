Hinweise erbeten Unbekannter beschmiert Stromverteilerkasten mit rötlicher Farbe

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter beschmierte am Dienstag, 28. Juli, um 15 Uhr, einen Stromverteilerkasten in der Nittenauer Straße 7 in Wald mit einer rötlichen Farbe. Er wurde dabei beobachtet.