Unfall 16-jähriger Kradfahrer touchiert Leitplanke, stürzt und verletzt sich mittelschwer

Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer fuhr am Donnerstag, 6. August, um 13.50 Uhr, in Roding mit seiner Yamaha von Neubäu zur Auffahrt auf die Bundesstraße B85 Richtung Cham. Im Verlauf einer Rechtskurve verbremste sich der Fahrer, touchierte die linke Leitplanke und stürzte dadurch auf die Fahrbahn.

Roding. Hierbei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem BRK in eine Krankenhaus im Landkreis Cham gebracht. An der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro, an der Yamaha circa 1.000 Euro.