2.000 Euro Schaden Biker kommt von Fahrbahn ab und zieht sich Schürfwunden und Prellungen im Rückenbereich zu

Relativ glimpflich verlief ein Verkehrsunfall für einen Leichtkraftradfahrer, der sich am Mittwoch, 5. August, kurz vor 13 Uhr, auf der Staatsstraße 2041 bei Hohenlohe im Gemeindebereich Beratzhausen ereignete.

Beratzhausen. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der von Oberpfraundorf kommende Biker nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Dabei zog er sich Schürfwunden und Prellungen im Rückenbereich zu und musste in das Krankenhaus Neumarkt in der Oberpfalz eingeliefert werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.