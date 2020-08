Ladendiebstahl Durstige Diebin klaut sechs Dosen Bier

Am Mittwoch, 5. August, um 16.20 Uhr, entwendete eine 60-jährige sechs Dosen Bier in einem Verbrauchermarkt in der Dr.-Schrettenbrunner-Straße in Parsberg.