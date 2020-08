5.000 Euro Schaden Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf der A93 leicht verletzt

Am Mittwoch, 5. August, gegen 17 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A93 bei Regensburg auf Höhe des Köwe-Einkaufszentrum s – ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Regensburg. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die A93 in Fahrtrichtung Weiden und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein dahinter fahrender 44-jähriger Motorradfahrer bemerkte die Situation zu spät und musste eine Notbremsung einleiten. Hierbei stürzte er und das Motorrad schlitterte auf das Fahrzeugeck des 20-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und vorsorglich in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro.