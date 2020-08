Aggressiver Mann tritt Diensthund der Polizei

Foto: Mihajlo Maricic/123rf.com

Am Donnerstag, 6. August, wurde um 0.45 Uhr durch die Rettungsleitstelle Regensburg mitgeteilt, dass sich in einer Gaststätte in Obertraubling ein Mann aufhalte, der bereits seit längerem anwesende Gäste belästigt und mittlerweile zunehmend aggressiver geworden sei. Nach Angaben der Rettungsleitstelle solle sich der Mann mittlerweile in einem psychischen auffälligen Zustand befinden.