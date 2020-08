Hinweise erbeten Unbekannter verunstaltet Zaun und Mauer einer Firma in Bad Kötzting mit Graffiti

In der Zeit von Montag, 3. August, 18 Uhr, bis Dienstag, 4. August, 7.30 Uhr, verunstaltete ein bisher Unbekannter den Zaun sowie das Mauerwerk eines Firmengeländes in der Lamer Straße in Bad Kötzting.