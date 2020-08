Weiterfahrt untersagt 22-Jähriger sitzt unter Alkoholeinfluss am Steuer und gerät in eine Verkehrskontrolle

Foto: 123rf.com

Ein 22-jähriger Landkreisbewohner wurde am Dienstag, 4. August, gegen 21.30 Uhr, in der Radlinger Straße in Traitsching einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem 5er BMW-Fahrer bei der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert über 0,5 Promille ergab.