Unfall bei Nittendorf Pkw kommt auf der A3 von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Schutzplanken

Am Dienstagmorgen, 4. August, gegen 9.30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A3 – etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Nittendorf – ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw.

Nittendorf. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Sportwagen die Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg und kam aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt vom rechten Fahrsteifen ab und prallte rechts in die Schutzplanken. Der Fahrer, der alleine unterwegs war, blieb durch den Aufprall unverletzt. Das Fahrzeug wurde jedoch mittelschwer beschädigt und es traten Öl und Betriebsstoffe aus. Zur Säuberung der Autobahn sowie zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Regensburg für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Hierdurch kam es zu entsprechenden Verkehrsstörungen. Der Gesamtschaden beläuft sich mindestens 7.500 Euro. An der Unfallstelle unterstützten Kräfte der Autobahnmeisterei Pollenried.