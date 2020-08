Zeugen gesucht Auto angefahren – 2.000 Euro an der Beifahrertür angerichtet und abgehauen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 3. August, in der Zeit von 6 bis 18 Uhr, hatte ein 20-jähriger Landkreisbewohner seinen blauen VW Golf in der Dr.-Muggenthaler-Straße in Cham auf einem dortigen Schotterparkplatz abgestellt. Als der Golf-Fahrer wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er eine starke Beschädigung in Höhe von circa 2.000 Euro an der Beifahrertüre feststellen.