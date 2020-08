Vandalismus Unbekannte verwüsten mehrere Räume in einer öffentlichen Schule

Foto: Hoppe/123rf.com

Unbekannte Täter richteten in einer öffentlichen Schule in der Isarstraße in Regensburg in der Zeit von Freitag, 31. Juli, bis Montag, 3. August, einen Sachschaden in vierstelliger Höhe an.