Zeugen gesucht Geschädigter beobachtet Suzuki bei der Unfallflucht

Foto: 123rf.com

Am Montagnachmittag, 3. August, beobachtete ein Anwohner in der Amberger Straße in Regensburg, wie ein Pkw-Fahrer auf der Straße beim Rangieren gegen sein geparktes Auto fuhr und dann stadteinwärts wegfuhr.