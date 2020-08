Zeugen gesucht Einbruch in Kallmünz – Bargeld aus einem Tresor geklaut

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30. auf 31. Juli, brachen unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Kallmünz ein und entwendeten Bargeld aus einem Tresor.