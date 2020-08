Bilanz 75 unwetterbedingte Einsätze am Sonntag in der Oberpfalz

Am Sonntagnachmittag und dem frühen Abend, 2. August, gab es in großen Teilen der Oberpfalz insbesondere aufgrund Starkregen zahlreiche Einsätze bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Bei 23 Verkehrsunfällen wurden elf Personen verletzt.

Regensburg. Bei der Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden am Sonntag, in der Zeit von 13 bis 22.15 Uhr 75 unwetterbedingte Einsätze registriert. Betroffen waren die Landkreise Neumarkt, Weiden, Amberg-Sulzbach, Schwandorf sowie vor allem der nördliche Landkreis Regensburg.

Elf Verletzte gab es bei insgesamt 23 Verkehrsunfällen, die sich fast ausschließlich auf den Autobahnen A3, A6 und A93 ereigneten. Zum Glück gab es lediglich eine mittelschwer verletzte Person sowie zehn leichtverletzte Personen.

Bei den registrierten 51 unwetterbedingten Einsätzen ging es überwiegend um überflutete Straßen und Wasser in Kellern. Einmal musste die Feuerwehr einen umgefallenen Baum von einer Straße entfernen. Ein weiterer umgefallener Baum beschädigte eine Stromleitung, die erst im Laufe des 3. Augsut repariert werden kann. Zu Stromausfällen in Haushalten kam es dadurch jedoch nicht.

Außerdem kam es offensichtlich durch Blitzschlag noch zu einem Dachstuhlbrand in Burglengenfeld. Dabei entstand nach ersten Einschätzungen ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Euro-Bereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Gegen 22.15 Uhr beruhigte sich die Wetterlage zusehends.