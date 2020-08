20.000 Euro Schaden Folgenschwerer Vorfahrtsunfall – Pkw wird gegen Stromverteilerkasten geschoben und Ampelanlage fällt aus

Foto: 123rf.com

Zwei total beschädigte Kfz und ein stark beschädigter Stromverteilerkasten waren das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagfrüh, 3. August, kurz vor 6 Uhr, an der Kreuzung Glashüttenweg/Glaserstraße in Furth im Wald ereignete.