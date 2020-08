Kontrolle in Regensburg 26-Jähriger hatte ein verbotenes Faustmesser dabei

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 3. August, gegen 0.15 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen mit drei Personen besetzten Kleinbus, der in der Junkerstraße in Regensburg unterwegs war.