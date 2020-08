Haftbefehl vollstreckt 24-Jähriger muss wegen sexueller Belästigung ins Gefängnis

Bundespolizisten haben am Sonntag, 2. August, einen mit Haftbefehl gesuchten 24-Jährigen festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Regensburg. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof in Regensburg einen 24-jährigen Deutschen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Deutsche Bahn gegenüber dem jungen Mann bereits im Februar ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Regensburg ausgesprochen hatte. Darüber hinaus lag gegen den 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz auch ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg vor.

Wegen sexueller Belästigung hatte das Amtsgericht Regensburg den jungen Mann zu eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Gegenüber den Bundespolizisten gab der Festgenommene an, die Haft nicht antreten zu müssen. Sein Anwalt habe erreicht, dass er statt der Haft eine Therapie antreten könne. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft allerdings nicht. Sie ordnete auf telefonische Rücksprache die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Regensburg an.