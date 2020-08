Ohne Helm 30-jähriger Radfahrer fährt gegen Garagenmauer und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 2. August, um 1.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Ortsansässiger mit seinem Fahrrad in Pfakofen auf der Ortsstraße in Richtung seines Wohnanwesens. Seine Ehefrau folgte ihm mit ihrem eigenen Fahrrad, verlor ihn jedoch kurz aus den Augen.