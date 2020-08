Polizei ermittelt 13-Jährige darf nicht zu Geburtstagsfeier – häusliche Auseinandersetzung eskaliert

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Zwischen den Eltern und einer 13-Jährigen kam es in Hemau einer Auseinandersetzung: Die Eltern erlaubten ihrer Tochter nicht, eine Geburtstagsfeier zu besuchen und in der folgenden Streitigkeit entzogen sie ihr das Mobiltelefon, was zu einer Eskalation führte.