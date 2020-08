In der Rechtskurve Rollerfahrer fährt in Pkw und wird schwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 31. Juli, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Lenker eines Rollers die Reifldinger Straße in Donaustauf in Richtung Reiflding. In der Rechtskurve auf Höhe der St.-Salvator-Straße kam der Rollerfahrer zu weit nach links und fuhr in die Fahrerseite des entgegenkommenden Pkws.