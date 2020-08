Cabrio beschädigt Unbekannter hinterlässt nach Unfallflucht ein Fahrzeugteil

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 31. Juli, in der Zeit von 6.30 Uhr bis 12 Uhr, wurde ein schwarzes Cabrio am Parkplatz des Verbrauchermarktes Netto in Wörth an der Donau am hinteren linken Stoßstangenheck beschädigt. Nach Spurenlage verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines silberfarbenen Pkws einen Schaden von circa 2.500 Euro an dem Cabrio.