Sachbeschädigung Zerstörungswut in Furth im Wald – die Polizei bittet um Hinweise

Foto: 123rf.com

Vermutlich eine Gruppe von mehreren Jugendlichen hat am Samstag, 1. August, in der Zeit zwischen 7.30 und 18 Uhr, im Bereich des Notausgangs der Dreifachturnhalle in Furth im Wald randaliert.