Unfall bei Hohenfels 28-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Am Freitag, 31. Juli, kurz vor 21 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger aus Regensburg mit seiner Honda auf der Staatsstraße 2234 von Parsberg in Richtung Hohenfels. In der kurvenreichen Strecke zwischen dem Tor 5 und Großbissendorf kam es zum Unfall.