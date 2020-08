Die Polizei ermittelt In Waldsassen geklautes Auto in Regensburg aufgefunden

Am Freitagvormittag, 31. Juli, rief ein besorgter Bürger aus Waldsassen-Pechtnersreuth bei der Polizeiinspektion Waldsassen an. Er teilte mit, dass soeben zwei junge Männer bei ihm an der Haustür klingelten und nach einem Glas Wasser fragten. Aufgrund der zuletzt begangenen Diebstähle im Grenzgebiet kam ihm die Sache verdächtig vor.